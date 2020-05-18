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18 мая 2020, 11:58

Депутаты подготовили ко второму чтению поправки по созданию новой модели валютного режима в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Палате представителей подготовлен к рассмотрению во втором чтении проект закона "Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля". Принятие поправок станет очередным шагом по созданию в стране новой модели валютного режима. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Петр Вабищевич.

По словам парламентария, "принятие закона станет очередным шагом по созданию новой модели валютного режима с переходом от директивных методов регулирования к экономическим, обеспечивающим прозрачность проведения валютных операций и позволяющим своевременно выявлять внешние и внутренние экономические риски и оперативно реагировать на них".

"Смягчение валютного режима призвано заложить хорошую основу для повышения эффективности и дальнейшего развития финансового рынка Беларуси. При этом форсирование принятия мер по либерализации валютных отношений, по нашей оценке, будет способствовать преодолению негативных тенденций в экономике и расширению свободы экономической деятельности. Ожидается, что принятие закона позволит повысить уровень доверия к государству со стороны бизнеса и граждан, радикально будет способствовать улучшению делового, инвестиционного климата, обеспечит прозрачность и индивидуальную ответственность экономических субъектов и граждан при совершении валютных операций", - подчеркнул Петр Вабищевич.

"Концентрация государственных органов на мониторинге потоков денежных средств, а не проведении проверок должна создать условия для системной трансформации белорусской экономики, когда вкладывать в нее будет выгоднее, чем в сопредельных государствах и конкурентах на региональном и мировом рынках", - добавил он.

Петр Вабищевич рассказал об основных новшествах законопроекта. Речь идет о сокращении разрешенных случаев использования на территории Беларуси иностранной валюты, определяется их исключительный перечень. За субъектами хозяйствования закреплено право приобретать иностранную валюту через банки или на бирже без декларирования целей ее дальнейшего использования. Юридические лица - резиденты смогут сами определять сроки зачисления валютной выручки на свои счета, открытые как в белорусских, так и иностранных банках. Исключается процедура выдачи Национальным банком разрешений на проведение валютных операций в случаях, когда валютным законодательством их проведение не допускается. Кроме того, в законопроекте закреплено право Нацбанка совместно с Советом Министров на введение не более чем на один год валютных ограничений при возникновении кризисных ситуаций.

"При этом акцент сделан на краткосрочность и всеобъемлющий характер мер, необходимость сопровождения государством соответствующими механизмами обеспечения их исполнения, а также мерами, направленными на достижение макроэкономической стабильности и реализацию структурных преобразований", - отметил парламентарий.

Последние несколько лет Беларусь, исходя из складывающейся экономической ситуации в стране, применяла различные формы валютного регулирования на внутреннем валютном рынке. "Вводились ограничения по целевой покупке иностранной валюты, необходимость получения разрешений на проведение отдельных валютных операций и открытию счетов в иностранных банках, регистрации валютных операций, устанавливалась необходимость уведомления о валютных операциях, уточнялись требования экспортно-импортного валютного контроля", - напомнил Петр Вабищевич. В нынешних условиях назрела необходимость пересмотра подходов к режимам валютного регулирования, применения наиболее прогрессивных, либеральных подходов к регулированию валютных отношений и контролю совершаемых экономическими субъектами и гражданами валютных операций в соответствии с требованиями времени и международной практики.

Одновременно с принятием либерализационных мер в валютной сфере ключевой задачей становится организация валютного мониторинга. Он призван обеспечить эффективный контроль за потоками иностранной валюты во внешнеэкономической деятельности резидентов, а также за валютно-обменными операциями экономических субъектов. Мониторинг необходим для своевременного выявления рисков возникновения дисбалансов, оказывающих влияние на состояние внутреннего валютного рынка.

Поправки в законы по вопросам валютного регулирования и валютного контроля приняты в первом чтении 19 ноября 2019 года. Законопроект внесен в парламент Советом Министров.-0-

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