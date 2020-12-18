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18 декабря 2020, 17:29

Депутаты приняли проект обновленного Налогового кодекса в двух чтениях

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей приняла сегодня в двух чтениях проект закона "Об изменении Налогового кодекса", который содержит важные новшества, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщил министр финансов Юрий Селиверстов, ставки налогов в 2021 году будут проиндексированы на 5,5%. Это установленные в белорусских рублях ставки земельного, экологического налога, налога за добычу природных ресурсов, подоходного налога в фиксированных суммах, единого налога с ИП и иных физлиц. Одновременно на прогнозный уровень инфляции проиндексируют критерии выручки для применения упрощенной системы налогообложения.

На 7,4% предусматривается индексация предельных размеров налоговых льгот и вычетов по подоходному налогу с физлиц.

В обновленном Налоговом кодексе предлагают меры по стимулированию деловой активности и инвестиционной привлекательности. Кроме того, запланированы мероприятия по упрощению налогового администрирования. Новшества будут в налогообложении малого бизнеса и самозанятых граждан.

Предлагается отменить некоторые налоговые льготы (по НДС на продукты и лекарства).

В качестве дополнительных мер для компенсации расходов на борьбу с COVID-19 в 2021-2022 годах предлагается повышение ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи с 18% до 30%. Ставку налога на прибыль хотят увеличить с 25% до 30% для ломбардов.

Предлагается повышение ставки подоходного налога с доходов физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", с 9% до 13%.

Среди предлагаемых новшеств - повышение ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения торговых центров, в том числе автостоянок, обслуживающих эти ТЦ, с 0,7% до 1,5% от кадастровой стоимости.

Предлагается предоставить право местным Советам депутатов увеличивать или уменьшать до двух раз ставки единого налога с ИП и других физлиц в зависимости от вида деятельности, Мингорсовету - увеличивать ставки этого налога до четырех раз.

Областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, в размере не более трех базовых величин.

С 1 января предлагается отменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, вместо нее будет транспортный налог (он не будет привязан к техосмотру). Ставки налога в сравнении с действующими ставками госпошлины могут снизиться в среднем на 25% для физических лиц, на 15% - для организаций.-0-

Фото Максима Гучека

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