Депутаты приняли в первом чтении поправки об упрощении требований к бизнесу в торговле и общепите

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты приняли сегодня в первом чтении проект об изменении закона о государственном регулировании торговли и общественного питания. Поправки призваны упростить требования к ведению бизнеса в этих сферах. Законопроект в Овальном зале представил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона закрепляет единые правила к размещению нестационарных и передвижных торговых объектов и точек общепита. Планируется отказаться от представления субъектами торговли сведений о розничном, оптовом товарообороте для включения в Торговый реестр. Точки общепита предлагается создавать без разделения на типы и классы. Поправки предусматривают также отказ от ассортиментных перечней продукции.

Кроме того, планируется, что торговые точки и общепит смогут сами определять режим работы. Исключение сделано для кафе, ресторанов, магазинов, которые будут открыты после 23.00 и до 7.00. Многие торговые точки и заведения находятся в жилых домах и интересы людей должны быть соблюдены.

Во время сегодняшнего заседания Палата представителей приняла к сведению два декрета Президента: один об иностранной безвозмездной помощи, второй - с корректировками правовых актов, касающихся микрозаймов, госрегулирования производства, оборота и потребления табака.

В перечне вопросов - поправки в закон об официальных геральдических символах, изменения в закон о ветеринарной деятельности, а также ратификация ряда международных договоров.-0-