Депутаты приняли в первом чтении проект бюджета Беларуси на 2019 год

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей приняла сегодня в первом чтении проект республиканского бюджета Беларуси на 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА.
Как пояснил первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, доходы по проекту бюджета на 2019 год предусматриваются в сумме Br23,6 млрд (100,8% к ожидаемому исполнению 2018 года). Основные источники налоговых доходов республиканского бюджета - НДС, акцизы, налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности. Расходы сформированы в сумме Br21,9 млрд (105,1% к ожидаемому исполнению 2018 года). Профицит составит Br1,7 млрд.
В 2019 году сохранится социальная направленность расходов бюджета. В приоритете финансирование образования и здравоохранения. Предусмотрено формирование семейного капитала в сумме Br343,2 млн. Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия, другие выплаты, средства на выполнение государственных социальных стандартов.
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