Депутаты приняли во втором чтении проекты бюджета на 2019 год и обновленного Налогового кодекса

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей приняла сегодня во втором чтении проекты республиканского бюджета на 2019 год и обновленного Налогового кодекса, передает корреспондент БЕЛТА.

Доходы по проекту бюджета на 2019 год предусматриваются в сумме Br23,6 млрд (100,8% к ожидаемому исполнению 2018 года). Основные источники налоговых доходов республиканского бюджета - НДС, акцизы, налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности. Расходы сформированы в сумме Br21,9 млрд (105,1% к ожидаемому исполнению 2018 года). Профицит составит Br1,7 млрд.

В 2019 году сохранится социальная направленность расходов бюджета. В приоритете финансирование образования и здравоохранения. Предусмотрено формирование семейного капитала в сумме Br343,2 млн. Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия, другие выплаты, средства на выполнение государственных социальных стандартов.

Республиканский дорожный фонд сформирован в объеме почти Br700 млн, что почти на 10% больше, чем в 2018 году. Половина поступлений государственной пошлины, или Br145 млн, из фонда будет передаваться в местные бюджеты в виде субвенций.

Для сохранения объемов ввода жилья в 2019 году на текущем уровне в 4 млн кв.м (в том числе с государственной поддержкой 1 млн 60 тыс. кв.м) в бюджете на финансирование инфраструктуры предусмотрено Br590 млн. Средства бюджета сконцентрированы для обеспечения жильем не менее 12 тыс. многодетных семей.

На развитие науки в 2019 году будет выделено Br284 млн - рост на 12,7% к оценке текущего года.

В следующем году потребуется погасить в эквиваленте Br5,8 млрд, причем 96% (в эквиваленте $2,5 млрд) - это валютный долг. Еще около Br3 млрд, на 25,8% больше, чем в 2018 году, будет направлено на обслуживание государственного долга. На погашение части государственного долга предлагается направить Br2,8 млрд в эквиваленте недолговых источников, в том числе вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты (порядка $627 млн), доходы от перетаможки российской нефти ($523 млн), остатки средств бюджета (около Br213 млн) для погашения долга в национальной валюте.

В целях рефинансирования долга необходимо будет привлечь $1,4 млрд. Кроме того, для недопущения падения уровня международных резервных активов ниже двухмесячного объема импорта планируется привлечь около $517 млн.

Также во втором чтении депутаты приняли сегодня проект новой редакции Налогового кодекса. В числе основных новаций - упрощение администрирования налогов, изменение подходов к начислению пеней (размер пени не может превышать сумму доначисленного по результатам проверки налога).

Предлагается также предусмотреть экстерриториальный принцип обслуживания физлиц, то есть люди смогут обращаться в любой налоговый орган, а не только по месту жительства.

Кроме того, законопроектом предлагается отменить ставку налога на недвижимость в отношении объектов сверхнормативного незавершенного строительства (составляет 2%). Планируется, что местные советы больше не смогут увеличивать до 10 раз ставки налога на недвижимость на неиспользуемые и неэффективно используемые объекты, а также земельного налога на занятые ими участки.

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