Депутаты приняли во втором чтении законопроект о свободных экономических зонах

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О свободных экономических зонах", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона был внесен в Палату представителей Советом Министров 3 августа и принят Палатой представителей в первом чтении 9 ноября. Он предусматривает передачу полномочий главы государства по изменению границ свободных экономических зон Совету Министров. "Это гарантирует более оперативное принятие необходимых для развития бизнеса решений, снимет существующие на практике административные барьеры, - сказала член Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Светлана Горваль. - Не секрет, что для того, чтобы вынести на рассмотрение Президента тот или иной вопрос, зачастую требуются месяцы подготовки и многоуровневая система согласования. А в современном мире за это время инвестор может потерять интерес к реализации проекта, найти альтернативные варианты".

Так, указание на данные полномочия Президента исключается из ст.7 закона "О свободных экономических зонах". Необходимые дополнения вносятся в ст.8 закона о СЭЗ, определяющую полномочия Совета Министров в сфере создания и функционирования свободных экономических зон.

Депутат уверена, что передача Совету Министров функций по принятию соответствующих решений не только сократит время, необходимое для запуска инвестпроектов, но и повысит ответственность правительства за их успешную реализацию. "Обеспечит дополнительное внимание исполнительной власти к судьбе инвестпроектов, что, несомненно, пойдет на пользу экономике регионов и страны в целом", - констатировала она.

Предусматривается, что с инициативой изменения границ свободной экономической зоны могут выступать областные (Минский городской) исполнительные комитеты и администрация свободной экономической зоны.

При этом законопроектом определяется, что решение об изменении границ свободной экономической зоны при включении в ее границы территорий, на которых расположены земельные участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения, лесным землям лесного фонда (природоохранным, рекреационно-оздоровительным и защитным лесам), принимается Советом Министров по согласованию с Президентом.

Предлагаемые законопроектом изменения обеспечивают выполнение задачи последовательного совершенствования законодательства о свободных экономических зонах, направлены на активизацию инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования за счет ускорения процесса начала реализации новых инвестиционных проектов. -0-