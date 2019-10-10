Депутаты ратифицировали белорусско-российский протокол в сфере нефти и нефтепродуктов

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей сегодня на заседании ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и РФ о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Протокол предусматривает четкий регламент экспорта нефти и нефтепродуктов, рассказал журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Алексей Сокол.

Еще одним важным моментом он назвал защиту внутреннего рынка и отечественных предприятий. Так, согласно документу, стороны согласовывают до 1 октября каждого года балансы на следующий календарный год с указанием вида и количества товаров, предназначенных для поставок из России в Беларусь для удовлетворения ее внутренних потребностей. "Это дает определенную стабильность и самое главное - загрузку наших нефтеперерабатывающих предприятий", - подчеркнул парламентарий.

Реализация протокола станет дополнительным шагом по урегулированию двусторонних отношений в области экспорта нефти и нефтепродуктов, углублению взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере, добавил депутат.

Как сообщалось, протокол был подписан в Москве 10 октября 2018 года. Им уточняется процедура согласования индикативных балансов по нефти и нефтепродуктам, процедура изменения балансов, а также другие вопросы сотрудничества в области нефти и нефтепродуктов. Кроме того, документом определен перечень товаров, по которым составляются индикативные балансы: к ним относятся бензины, дизельное топливо, мазут топочный, а также продукция нефтехимии.

Для товаров, которые в перечне не указаны, предусматривается, что процедура их вывоза осуществляется без составления индикативных балансов.-0-