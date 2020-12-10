Депутаты ратифицировали на осенней сессии договор о товарных знаках ЕАЭС

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва ратифицировали договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ратификация договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза предполагает возможность государствам - членам ЕАЭС подавать одну заявку в национальное патентное агентство любой страны - участницы данного союза", - рассказала член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Татьяна Автухова.

В Беларуси таким агентством выступает Национальный центр интеллектуальной собственности. "Данная ратификация предоставляет возможность заявителям удешевить подачу заявки по отношению к суммарной стоимости подачи в каждое национальное агентство и при этом упрощает и ускоряет процедуру правовой охраны товарного знака, - отметила депутат. - Также в договоре четко прописано информационное взаимодействие между национальными патентными агентствами каждого государства".

Татьяна Автухова уверена, что создание такой региональной системы становится более привлекательным средством индивидуализации продукции товаропроизводителей, имеющих потенциал развития продаж в Евразийском экономическом союзе.-0-