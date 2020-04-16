Депутаты ратифицировали протокол об увеличении для Беларуси норматива по ввозным таможенным пошлинам в ЕАЭС

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей приняла сегодня законопроект о ратификации протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, а также об изменении и прекращении действия отдельных международных договоров. Протоколом увеличен норматив ввозных таможенных пошлин для Беларуси. Об этом сообщил министр финансов Максим Ермолович, который представил законопроект депутатам, передает корреспондент БЕЛТА.

Увеличение планируется на 0,3 процентных пункта, с 4,56% до 4,86%, за счет уменьшения нормативов, установленных для России и Казахстана на 0,2 и 0,1 процентных пункта соответственно, проинформировал он.

Протокол нацелен на то, чтобы устранить дисбаланс встречных потоков сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран ЕАЭС.

Как пояснила член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Светлана Бартош, ратифицированные сегодня изменения позволят Беларуси ежегодно дополнительно получать в доход бюджета около Br80 млн. Она напомнила, что нормативы ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран ЕАЭС начали применяться с 1 сентября 2010 года.-0-