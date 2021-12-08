Депутаты ратифицировали соглашение между Беларусью и РФ о перевалке нефтепродуктов через российские порты

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва одобрили проект закона "О ратификации Соглашения между правительствами Беларусь и России об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов происхождения Республики Беларусь, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты Российской Федерации", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров 8 сентября. Он разработан в целях ратификации соглашения между правительствами Беларуси и России, подписанного в Москве 19 февраля 2021 года.

Соглашение определяет условия и порядок организации сотрудничества в области перевозки железнодорожным транспортом по территории Беларуси и России нефтепродуктов происхождения Республики Беларусь, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны, и их перевалки в морских портах Северо-Западного региона Российской Федерации.

Принятие проекта закона позволит организовать сотрудничество с субъектами хозяйствования РФ в области перевозки и перевалки нефтепродуктов происхождения Республики Беларусь и обеспечить поставку на экспорт белорусских нефтепродуктов.-0-

Депутаты ратифицировали соглашение между Беларусью и Россией о транспортной безопасности