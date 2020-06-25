Депутаты утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2019 год

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей утвердила сегодня на заседании отчет об исполнении республиканского бюджета за 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Отчет в Овальном зале представил министр финансов Юрий Селиверстов. Он напомнил, что бюджет 2019 года формировался исходя из консервативного сценария развития экономики. По доходам в объеме Br23,7 млрд, по расходам - Br22 млрд с профицитом в сумме Br1,7 млрд, который подлежал направлению на погашение части государственного долга.

Юрий Селиверстов

В доходы республиканского бюджета за 2019 год поступило Br24,3 млрд, или 100,3% уточненного годового плана. "При этом поступления снизились по отношению к 2018 году на 0,5%. Основной причиной стало снижение доходов от вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты в связи с реализацией в Российской Федерации налогового маневра в нефтяной сфере, замедление темпов роста белорусской экономики 101,2% при прогнозе 104% (консервативный сценарий - 102,1%)", - напомнил министр.

Основным источником формирования доходной части бюджета по-прежнему являлись налоговые доходы. Их удельный вес в структуре доходов составил 77%. Несмотря на снижение налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности по отношению к 2018 году на 13,7%, рост налоговых доходов в республиканский бюджет составил 1,7% к первоначально утвержденному плану, в том числе за счет роста поступлений от налогов на товары на 3,5%.

Расходы республиканского бюджета профинансированы в сумме 21,2 млрд, или 96,8% уточненного годового плана.

В целом исполнение республиканского бюджета производилось в запланированных объемах, что позволило обеспечить его сбалансированность, социальную направленность, своевременность межбюджетной поддержки регионов и финансовое обеспечение местных властей, исполнение обязательств по погашению части государственного долга.

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Людмила Нижевич в свою очередь отметила, что за 2019 год на поддержку социальной сферы и социальной политики направлено Br4,3 млрд, или 97,7% уточненного плана. Расходы на выплату семейного капитала составили Br324,5 млн. В 2019 году за данным видом поддержки обратились 15,5 тыс. граждан.

Исполнены все обязательства по оказанию государством молодым и многодетным семьям помощи в погашении льготных кредитов. На эти цели направлено Br60 млн. Расходы целевых бюджетных фондов профинансированы в сумме Br951,3 млн, или на 97,6%.

Своевременно и в полном объеме выполнены платежи по погашению внешнего государственного долга, которые составили в эквиваленте Br3,2 млрд ($1,5 млрд). На обслуживание государственного долга направлено Br2,3 млрд.

Республиканский бюджет исполнен с профицитом в размере Br3,1 млрд (при плановом профиците - Br2,3 млрд), или 2,3% к ВВП. Он направлен на погашение части государственного долга, а в оставшейся сумме - на увеличение остатков средств республиканского бюджета.-0-