Десять белорусских предприятий представят мебель и продукцию деревообработки на выставке в Германии

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские организации и предприятия представят мебель и продукцию деревообработки в Кельне (Германия) во время международной мебельной выставки IMM Cologne 14-20 января, сообщили БЕЛТА в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Запланирована единая коллективная экспозиция площадью 200 кв.м, выдержанная в стилистике современной белорусской квартиры с кухней, гостиной, спальнями, гардеробной и прихожей. В экспозиции примут участие ЗАО "Молодечномебель", ОАО "Ивацевичдрев", ОАО "Гомельдрев", ОАО "Могилевдрев", ОАО "Речицадрев", ОАО "ФанДОК", СООО "ЗовЛенЕвромебель", ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс", ООО "Алмаз-Люкс", ИП "Барро".

На презентационной площадке экспозиции 15 и 16 января пройдут семинары и презентации с участием председателя правления Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси Валерия Бушило, заместителя председателя концерна "Беллесбумпром" Михаила Касько, посла Беларуси в Германии Дениса Сидоренко.

Участие белорусских производителей мебели в крупнейшей международной мебельной выставке IMM Cologne организуется под эгидой концерна "Беллесбумпром" совместно с Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, управляющей компанией холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности и Белорусской торгово-промышленной палатой. Организатор коллективной экспозиции - выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП.-0-