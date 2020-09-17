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17 сентября 2020, 16:15

Десять пеллетных производств намечено открыть в Беларуси в ближайшие годы

Фото из архива
Фото из архива

17 сентября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Минимум 10 новых пеллетных производств планируется открыть в Беларуси в ближайшие 1-2 года. Об этом сообщил журналистам министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, перспективность создания таких производств очевидна. К тому же Европа активно отказывается от потребления углеводородов, переходя на экологичное топливо.

По некоторым из новых проектов уже преодолен этап получения земельных участков, разрабатывается проектно-сметная документация, по трем заводам внесена предоплата, изготавливается оборудование. "Мы ставим себе планку до конца следующего года запустить как минимум еще шесть пеллетных производств", - сказал министр.

Такие производства решают сразу несколько задач: это добавленная выручка, создание новых рабочих мест и в итоге повышение благосостояния работников. Отмечая окупаемость подобных проектов, министр подчеркнул, что работа идет в параметрах, заданных бизнес-планами. По прогнозам, пеллетное производство окупит себя в течение 5-6 лет и будет приносить чистую прибыль. "В июле мы уже получили первый $1 млн выручки от этих производств. То есть перспектива по этим заводам очевидна", - подчеркнул Виталий Дрожжа.

До конца года все имеющиеся пеллетные производства законтрактованы. С началом отопительного периода ожидается определенный рост цены на биотопливо. По сбыту проблем нет. Основное экспортное направление - европейский сегмент. Большие надежды в отрасли связывают с Китаем.

Открытый сегодня пеллетный завод в Мозыре заканчивает программу из шести таких производств. Имеет четкие ориентиры программа на ближайшие годы.-0-

Завод по производству топливных пеллет открыли в МозыреЗавод по производству топливных пеллет открыли в Мозыре
Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа на открытии производства подчеркнул, что строительство завода стало одним из этапов выполнения поручения Президента Беларуси по обеспечению полной переработки древесных ресурсов внутри страны.

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