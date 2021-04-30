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Экономика
30 апреля 2021, 09:00

Десятки строительных предприятий включились в борьбу за звание лучшего в профессиональном конкурсе "Лучший строительный продукт года"

В Беларуси успешно стартовал 18-й сезон республиканского конкурса "Лучший строительный продукт года-2021".

Миссия конкурса направлена на повышение качества строительства в Республике Беларусь через развитие конкурентных отношений между предприятиями и организациями, предлагающими на рынке свою продукцию и услуги.

Основные цели конкурса:

-выявление представленных на рынке качественных продуктов, передовых современных технологий, систем, оборудования, решений как отечественных строительных компаний, так и зарубежного производства;

-стимулирование производителей и поставщиков к разработке и внедрению в практику строительства новых качественных продуктов и услуг;

-популяризация передовых отечественных производителей строительных материалов и услуг среди потребителей на отечественном и международных рынках и т.д.

В текущем году за звание победителей в профессиональной среде будут бороться и производители строительных материалов, и предприятия, осуществляющие строительно-монтажные работы.

Первые участники

Спустя полтора месяца с момента старта заявки на участие подало свыше 30 организаций. Первыми стали постоянные участники, которые ежегодно представляют на конкурс свои строительные продукты – материалы, технологии, решения, услуги, объекты.

В числе первых те, кто уверен в своих силах и готов заявить о своих достижениях.

ООО "Завод металлоконструкций "Эталон" выдвинул на конкурс "Конструкции стальные строительные (фермы, колонны, прогоны, связи и др.)". Из таких конструкций возводят каркасы одноэтажных, многоэтажных и высотных зданий различного назначения, большепролетные покрытия общественных и специальных промышленных зданий.

Универсальный строительный материал, обладающий уникальными свойствами – цементно-стружечные плиты, – презентует СООО "ЦСП БЗС". Эти прочные, экологически и пожаробезопасные изделия можно применять как внутри, так и снаружи жилых и хозяйственных помещений.

Филиал "Новополоцкжелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер" – современное многопрофильное предприятие. Представляет на конкурс песок природный, который незаменим в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых бетонов, строительных растворов, а также для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов.

Завод ЖБИ УП "МИНСКМЕТРОСТРОЙ" презентует "Трубы железобетонные безнапорные диаметром 300–600 мм с интегрированным уплотнителем" для прокладки трубопроводов.

Трубы и фитинги стальные, футерованные покрытием "Фарбакоут Протект", которые применяются в качестве соединительных технологических трубопроводов для перекачки различных жидких сред с pH от 0 до 13, заявило ООО "ПАССАТСТАЛЬ".

На номинацию "Лучший продукт в обеспечении пожарной безопасности" УП "Цветлит" выдвинул уникальную инновационную продукцию: "Стволы пожарные ручные нормального давления типа РС" для комплектации пожарных кранов, устанавливаемых в отапливаемых помещениях. Основным назначением пожарных стволов является дистанционная эффективная подача огнетушащего вещества на очаг возгорания, что позволяет проводить пожаротушение на расстоянии от огневого фронта в пределах радиуса действия струи.

Благодаря новшествам от ОАО "Дорожно-строительный трест №5" дорожные покрытия станут качественнее, а дороги – комфортнее. Предприятие участвует в конкурсной номинации "Лучшие продукты дорожного строительства" с технологией устройства верхнего слоя монолитного цементнобетонного покрытия автомобильной дороги с обнаженным крупным заполнителем (технология "мытый бетон").

ОАО "Могилевский металлургический завод" представил "Дождеприемник ДМ1 (С250)-1-60", который устанавливается на ливнесточные колодцы городских автомобильных дорог с повышенной интенсивностью движения и используется для сбора атмосферных осадков и сточных вод.

ЖБИ УП "МИНСКМЕТРОСТРОЙ" – единственное в Беларуси и СНГ предприятие, которое выпускает трубы железобетонные безнапорные с интегрированным уплотнителем, что позволяет снизить затраты на строительство трубопроводов, повысить качество стыковых соединений, уменьшить влияние человеческого фактора. С этим продуктом завод и выходит на конкурс.

Со своим новым долговечным и экологичным продуктом – "Плиты бетонные для тротуаров В35" – идет на конкурс Филиал №3 "Минский КСИ" ОАО "Белорусский цементный завод".

В целом, в 2021 году наиболее популярны продукты для строителей и дорожников. Больше всего заявок традиционно подано в номинации "Лучший строительный материал (изделие) года".

Мнения участников конкурса

Мы поинтересовались у представителей предприятий-заявителей, с какой целью они идут на конкурс.

Александр Устинович, начальник техотдела Завода ЖБИ УП "МИНСКМЕТРОСТРОЙ" – постоянного участника республиканского конкурса, отметил, что участие в нем позволит предприятию показать свое развитие в разных направлениях, тем более что мероприятие с каждым годом охватывает всё большую аудиторию.

ОАО "Дорожно-строительный трест № 5" второй год участвует в конкурсе. По словам заместителя начальника управления Ольги Богданович, предприятие таким образом подтверждает компетентность в своей области. "Нам есть что показать и рассказать профессиональному сообществу. Кроме этого, нам интересно экспертное заключение от профессионалов", – сказала она.

Ведущий инженер службы качества ОАО "Могилевский металлургический завод" Вероника Королева видит для предприятия возможность получить заключение о высоком качестве своего продукта от экспертов, разместить информацию о нем в специальном каталоге, а также завоевать другие маркетинговые преимущества.

По словам директора Филиала №3 "Минский КСИ" ОАО "Белорусский цементный завод" Дениса Ярмака: "Любой конкурс – это возможность получить внешнюю объективную оценку и социальное одобрение деятельности всего коллектива, подтвердить высокое качество продукции, заявить о себе как о конкурентоспособном предприятии. Конкурс также хорошая площадка, позволяющая предприятию разносторонне представить свой продукт".

Директор Филиала "Новополоцкжелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер" Ирина Шитикова подчеркнула, что конкурс "…одна из возможностей заявить о себе и придать нашей продукции дополнительную огласку, продвинуть предприятие".

Новшества в конкурсе

Оргкомитет информирует, что экспертный совет конкурса в 2021 году будет вновь обновлен и расширен. В его состав уже вошел Александр Петров, заместитель председателя Белорусского союза архитекторов, старший преподаватель факультета строительства и недвижимости Филиала БНТУ "Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров по менеджменту и развитию персонала". Общий стаж его работы в области архитектурной деятельности – 45 лет, в том числе в должности заместителя директора РУП "Белстройцентр", главного советника аппарата Совета Министров Республики Беларусь, главного архитектора г. Минска.

Конкурс проводится по четырем основным номинациям: "Лучший строительный продукт года", "Лучший строительный объект года", "Лучший продукт дорожного строительства", "Лучший исполнитель строительно-монтажных работ". Каждая номинация включат несколько подноминаций.

С 2021 года уточнены формулировки имиджевых номинаций конкурса: "Гран-при" (победитель выбирается из числа участников конкурса). Здесь возможен выбор двух победителей: в базовой номинации "Лучший строительный продукт года" и победитель среди прочих номинаций.

В номинации "Лучший строительный бренд Беларуси" победителя определят из числа всех строительных организаций Республики Беларусь (не только участников конкурса).

Впервые будут выбираться победители в партнерских номинациях – на лучшие публикации о работе предприятий строительного комплекса (опубликованных на ресурсах информационных и специальных партнеров); публикации на лучшую информационную поддержку конкурса "Лучший строительный продукт года" (на ресурсах информационных и специальных партнеров).

Нововведения 18-го сезона конкурса связаны с началом пятилетки и принятием новых государственных программ в строительной отрасли. Одна из них – "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021–2025 годы. Решением оргкомитета конкурса в 2021 году введена новая специальная номинация "Лучшие проекты по реализации государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда". Это поможет выявить и презентовать лучший опыт в республике по возведению современных объектов. В частности, на конкурсе могут быть рассмотрены успешные проекты по замене лифтов, строительству водозаборных скважин, благоустройству территорий, также мероприятия, направленные на обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества и др.

В настоящее время в Республике Беларусь идет работа по внедрению национальных стандартов зеленого строительства. На всех уровнях – в проектировании, строительстве, эксплуатации и утилизации зданий и сооружений – необходимо работать над снижением уровня потребления энергетических, природных и материальных ресурсов. В связи с этим организаторы конкурса объявили о введении еще одной новой номинации – "Лучшие технологии, оборудование, проекты в области зеленого строительства". Она направлена на более активное продвижение и популяризацию принципов зеленого строительства в стране.

Впервые введен статус аналитического партнера. Им стала исследовательская компания InComeIn (InComeIn.biz), которую возглавляет Ирина Юзвак.

Новая система оценки заявок

В 2021 году продолжится работа по усовершенствованию системы критериев по оценке заявителей конкурса.

Александр Патутин, председатель оргкомитета конкурса "Лучший строительный продукт года", уточняет: "Процедура выявления победителей и ранжирования их по местам будет усложнена. Разработана система, при которой эксперты проставляют свои оценки, баллы по различным критериям в соответствии с перечнем критериев по каждой номинации. После подсчета баллов мы определим, на какое место выходит тот или иной победитель. Даже если у предприятия нет конкурентов в соответствующем сегменте рынка, он не станет победителем автоматически, свое право именоваться лидером ему придется отстаивать".

С 2021 года награды победителей будут разных достоинств. Победа будет ранжироваться по общему потенциалу заявленного продукта. Помимо традиционного диплома, лучшие получат знаки победителя разного достоинства за 1-е, 2-е и 3-е места (соответственно "золотой", "серебряный" и "бронзовый").

Деловая программа

Деловая программа конкурса в 2021 году планируется более насыщенной, чем в ушедшем, когда существенно пострадала от ограничений, связанных с пандемией.

Помимо участия и презентации конкурса на профессиональных выставках ("Будпрагрэс", "BUDEXPO", "Белорусский дом", "Белорусская строительная неделя" и др.), в 2021 году планируется проведение собственных практических семинаров и вебинаров (в онлайн формате), а также конференции, посвященной новым технологиям и инновациям в строительстве.

Партнеры конкурса

Генеральным партнером конкурса в 2021 году стало знаковое предприятие: именитый национальный бренд Беларуси – РУПП "Гранит" – крупнейшее предприятие в Европе по производству нерудных строительных материалов. В новом сезоне конкурса будет реализован совместный творческий фотопроект с РУПП "Гранит" – "Дороги Беларуси"

Официальным партнером конкурса уже не один год выступает ОАО "Завод керамзитового гравия г.Новолукомль" – лидер в производстве керамзита и керамзитобетонных изделий

Специальный партнер конкурса: Филиал "Барановичский КЖБК" ОАО "Кричевцементношифер": производитель сборных железобетонных конструкций и изделий

В рамках конкурса рассматриваются:

строительные материалы и изделия

строительные технологии и технические решения

оборудование, инструмент, оснастка

машины и механизмы

инженерные системы

строительно-монтажные работы

химические материалы и компоненты для производства

здания и сооружения

Сайты конкурса:

http://2021.stroykonkurs.by

https://stroykonkurs.by

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