Девять госкомпаний прошли обучение по финансируемой ЕС программе повышения эффективности

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая группа компаний в Беларуси прошла обучение по финансируемому ЕС проекту "Комплексная программа повышения эффективности работы государственных компаний". Результаты программы презентованы сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Первыми обучение прошли представители девяти предприятий из Минска и регионов страны, которые работают в пищевой, текстильной, химической промышленности. Обучение длилось около 9 месяцев.

Проект, сфокусированный на улучшении качества менеджмента на госпредприятиях, реализован представительством Всемирного банка совместно с Бизнес-школой ИПМ при финансовой поддержке Евросоюза.

"Цель этой программы - понять, как предприятиям стать более конкурентоспособными, разработать стратегии повышения эффективности", - пояснил журналистам глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

Он обратил внимание: неверно считать, что Всемирный банк хочет, чтобы все государственные предприятия были либо закрыты, либо приватизированы. Во время подготовки дорожной карты по повышению эффективности белорусской экономики Всемирный банк предложил правительству госпредприятия разделить на четыре группы. Первая группа - эффективные предприятия, вторая - которые могут улучшить эффективность при операционной реструктуризации, третья - которые подлежат приватизации, четвертая - предприятия, которые предлагается ликвидировать.

По словам Алекса Кремера, программа, финансируемая Евросоюзом, как раз должна помочь госпредприятиям в операционной, а не финансовой реструктуризации. "Финансовая реструктуризация без проведения операционной является временной мерой", - считает глава представительства Всемирного банка.

Координатор проектов представительства Европейского союза в Беларуси Елена Ракова отметила, что ЕС является крупнейшим донором, оказывающим техническую помощь по разным направлениям, и одно из главных - поддержка экономических реформ и частного сектора.

"Данный проект по повышению эффективности госпредприятий в Беларуси будет поддержан нами и дальше, если будет интерес у правительства и местных участников", - отметила Елена Ракова.-0-