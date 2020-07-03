Дипломаты от имени Президента Беларуси передали два трактора будущим специалистам аграрной отрасли Узбекистана

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич от имени главы государства передал Ташкентскому институту инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства два трактора МТЗ-82.1. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском диппредставительстве.

Ключи и документы на технику были вручены первому проректору института профессору Бахадиру Мирзаеву. Участие в мероприятии также приняли руководители АО "Ташкентский завод сельскохозяйственной техники" и ЧП "Planeta Servis", которое является официальным дилером ОАО "МТЗ" в Узбекистане.

"Продукция Минского тракторного завода была отправлена в Узбекистан в знак благодарности узбекской стороне за оказанную дружескую помощь - поставку в адрес Беларуси продукции медицинского назначения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - отметили в посольстве.

Торжественная передача техники будущим специалистам аграрной отрасли Узбекистана состоялась в преддверии Дня Независимости Беларуси.-0-