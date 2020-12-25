Директор "Амкодор-Спецсервис": мы проводим ТО техники даже в полевых условиях

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если заказчик не может доставить машину для технического обслуживания на территорию "Амкодор-Спецсервис", к нему высылают работников мобильной сервисной службы, которые проводят ТО в полевых условиях, рассказал БЕЛТА директор предприятия Александр Санюк.

ЗАО "Амкодор-Спецсервис" 25 декабря отмечает юбилей. В этот день 30 лет назад было зарегистрировано государственное малое предприятие "Дормашсервис", которое с 2006 года носит название ЗАО "Амкодор-Спецсервис".

Постепенно наращивая объемы и номенклатуру выполняемых работ, предприятие перешло к услугам по ремонту погрузчиков. А сегодня специалисты этой организации обслуживают и ремонтируют весь спектр строительно-дорожной, коммунальной и лесозаготовительной техники "Амкодор". На их плечах - гарантийный, постгарантийный и капитальный ремонт техники холдинга, продажа машин и навесного оборудования в Минске и Минской области, аренда техники. Причем все услуги оказываются клиентам с применением технологий "Амкодор" и с использованием оригинальных запасных частей.

Своим производственным успехам ЗАО "Амкодор-Спецсервис" во многом обязано высокому уровню квалификации своих сотрудников, а также достаточной материальной базе. Предприятие располагает производственными корпусами, складскими помещениями, металлообрабатывающим и сварочным оборудованием, испытательными стендами, подъемно-крановыми устройствами, автотранспортной и специальной техникой. Работа производится как стационарно, на территории "Амкодор-Спецсервис", так и с выездом к заказчикам.

"Это значит, что если заказчик не имеет возможности доставить машину для технического обслуживания на территорию предприятия, к нему вышлют работников мобильной сервисной службы. Они проведут ТО техники в полевых условиях в полном объеме, в том числе выполнят сварочные работы", - отметил Александр Санюк.

ЗАО "Амкодор-Спецсервис" имеет постоянных клиентов в разных отраслях (особенно строительной и сельскохозяйственной). "Интерес к услугам предприятия объясняется тем, что отремонтированная техника соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза, а гарантия на выполненные работы достигает 12 месяцев", - подчеркнул директор.

"Амкодор-Спецсервис" работает непосредственно с заводами-изготовителями узлов и деталей машин, является официальным сервисным центром таких предприятий, как Минский моторный завод, "Экран", "Прамотроник" и холдинг "САЛЕО". Выполняет ремонт (в том числе капитальный) техники "Амкодор" и других производителей. Также "Амкодор-Спецсервис" сотрудничает с лизинговыми организациями, предоставляет гибкие формы оплаты, рассрочку платежа до 12 месяцев и иные формы расчета.

Для расширения географии предоставления услуг в 2011 году был создан "Амкодор-Гомель" - филиал ЗАО "Амкодор-Спецсервис". Это единственный уполномоченный торгово-сервисный центр холдинга на территории Гомельской области. Он реализует технику, сменное рабочее оборудование и запасные части "Амкодор", осуществляет полный цикл обслуживания, ремонта, восстановления машин и оборудования, предлагает технику в аренду. В сфере его деятельности также оказание услуг по заготовке, раскряжевке и трелевке древесины для нужд местных лесозаготовительных организаций.-0-