Директор "Белвеста" о конкуренции, роботах в легпроме и бонусах для некурящих - интервью

Обувная промышленность является одним из наиболее конкурентных секторов экономики. Только в Беларуси на выпуске обуви специализируются 12 организаций концерна "Беллегпром". Чтобы не потеряться на потребительском рынке, от производителей требуется постоянное обновление коллекций, стремление идти в ногу с мировыми модными тенденциями, предложение моделей на разный вкус и кошелек. В числе новых вызовов - стремительное развитие интернет-торговли, серый импорт. О том, как сохранить своего покупателя, а также о модернизации и росте заработной платы корреспондент БЕЛТА побеседовала с Юрием Суманеевым - генеральным директором совместного белорусско-российского общества с ограниченной ответственностью "Белвест", одного из крупнейших обувных предприятий страны.

- Юрий Геннадьевич, расскажите, с какими финансовыми результатами предприятие завершило первый квартал. Какие видите сложности в работе?

- Показатели стартового периода не всегда полностью отражают реальную картину финансово-экономического положения. В легкой промышленности к тому же существует ярко выраженная сезонность в производстве и сбыте товаров. Более показательны данные по году, но, конечно, первый квартал задает темп. Наша производственная мощность составляет около 2 млн пар в год, и мы сохраняем эти объемы. В нынешнем году сработали с несколько более высокой рентабельностью, чем планировали, - 10,7%, обеспечили экспортные поставки практически на прошлогоднем уровне. Предприятие работает в две-три смены все дни недели, останавливаясь только на общегосударственные праздники. Мы не просто загружены, а в определенной степени перегружены. На некоторые комплектующие размещаем давальческие заказы на других производственных площадках. Если говорить об обувной промышленности, то самый важный фактор, который нужно учитывать сегодня, - то, что на наших традиционных рынках, в первую очередь в Российской Федерации, существует депрессивная ситуация. Производители обуви начинают испытывать трудности с продвижением продукции из-за снижения потребительского спроса.

- Что позволяет "Белвесту" держать марку в непростой конкурентной борьбе?

- Нам легче благодаря собственной торговой сети, которая насчитывает 398 магазинов: 345 в России и 53 в Беларуси. Планируем и дальше ее расширять. В этом году замахнулись на семь десятков новых торговых объектов, уже 23 открыли. Например, будем увеличивать присутствие в Брестской области, где пока слабо представлены. По пути развития фирменной торговли идем уже больше десяти лет: меняли локации магазинов, форматы, продуктовую линейку. Кроме обуви нашего производства, предлагаем покупателям товары европейских брендов, в частности спортивную обувь, которую закупаем по прямым поставкам - тогда цены становятся более доступными. Это дает дополнительные точки роста. Проблемы на рынке были и существуют, в том числе связанные с нелегально ввезенной некачественной продукцией. Серый импорт всегда будет в какой-то мере мешать, но нельзя на него равняться как в качестве, так и в позиционировании. Нужно ориентировать покупателей на покупку достойного продукта, пусть он стоит дороже. Важно донести эту информацию до потенциальных потребителей. Именно такой подход позволяет добиваться успеха даже на падающем рынке.

- Какой объем выпускаемой продукции поставляется за рубеж? Рассматриваете ли выход на новые рынки?

- Мы экспортируем около 80% производимой обуви. За четыре месяца текущего года экспорт превысил $27 млн. Основным рынком для нас остается Россия. Если говорить о новых направлениях, то мы несколько ограничены в этом вопросе, поскольку выпускаем обувь, ориентируясь на антропологические особенности наших людей: у нас, славян, северных народов нога широкая. Есть планы более широко присутствовать в странах Северной Европы, но это требует дополнительных затрат на продвижение, логистику. Пока сконцентрировались на рынках России и Беларуси. Открывали несколько магазинов в странах Балтии, но их пришлось закрыть: упал спрос в связи с демографической ситуацией. Позже рассчитываем вернуться туда уже в новом формате и с другой линейкой продукции.

- Какие задачи стоят перед "Белвестом"? Планируете ли расширять производство?

- Мы находимся в стадии глубокой модернизации. Уже несколько лет специально созданный научно-технический центр занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации основных производственных процессов на "Белвесте". Некоторые программные продукты уже внедрены, в этом году хотим опробовать экспериментальные образцы робототехники. Созданные опытные экземпляры инновационного оборудования не имеют аналогов в мире. В дальнейшем наш опыт можем распространить на отрасль в целом, готовы поделиться наработками. Сложность обувной промышленности в том, что высока доля ручного труда, приходится работать с натуральной кожей, которая является непростым для манипуляций материалом. По некоторым видам обуви общее число выполняемых операций приближается к 250, из них только две автоматизированы. Каждое изделие может проходить до 185 пар рабочих рук. Многие из этих процессов хотим либо полностью роботизировать, либо частично автоматизировать, чтобы повысить производительность труда, увеличить выпуск изделий.

- На какой уровень зарплаты могут рассчитывать работники предприятия?

- Среднесписочная численность работников превышает 2,3 тыс. человек. Средняя заработная плата у нас, наверное, самая высокая в отрасли - Br866. Многие наши швеи уже зарабатывают более Br1 тыс., но есть низкоквалифицированные операции, например распределение деталей между аппаратами. Если таким работникам платить, как затяжчику, раскройщику, значит, девальвировать престижность профессии. Мы понимаем задачу, которую ставит глава государства, по повышению заработной платы и ее значимость для страны и предприятия, но идем к этому постепенно, чтобы не нарушить структуру себестоимости, не получить конечную цену, которая приведет к слабой реализации изделий на рынке. Это нас сдерживает.

- Какие меры стимулирования предусматриваете для сотрудников?

- У нас практически все работники участвуют в профсоюзном движении. Когда я только пришел на предприятие около 18 лет назад, в профсоюзе состояли свыше 70% специалистов. Мне казалось некоторым анахронизмом наличие этой организации, но потом понял, что это очень хороший инструмент взаимодействия с коллективом. У нас самый большой коллективный договор, в нем страниц сто. По многим направлениям доплачиваем, помогаем, особенно в сохранении здоровья. Даже просто за отказ от курения платим деньги. Придумали для себя такой стимул много лет назад. Доплачиваем рабочим за отсутствие невыходов по любым причинам. Хочешь зарабатывать больше - занимайся здоровьем. Мы поддержим. Это дает эффект. Если везде идет сокращение численности работников, то мы набираем новых - как на наше основное предприятие, так и в расширяющуюся фирменную сеть, новые подразделения. Например, в научно-техническом центре сейчас работают более 100 инженеров высшей квалификации, программистов. Рады, что основной коллектив - белорусская молодежь, мы собрали ребят, чтобы дать интересную работу.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-