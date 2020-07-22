Дирекция цифровых инициатив создана в ЕАБР

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дирекция цифровых инициатив создана в Евразийском банке развития. Работу нового подразделения курирует заместитель председателя правления ЕАБР Тигран Саркисян, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

Основная задача дирекции - обеспечение деятельности Фонда цифровых инициатив, который учрежден на последнем заседании совета банка 30 июня. Целью фонда является оказание содействия государствам - членам ЕАБР в формировании инструментов и практик цифровой трансформации с помощью интеграции их информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов.

"Работа Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития переходит в практическую плоскость. Первоначальный взнос в размере $10 млн из нераспределенной прибыли ЕАБР прошлых лет сформирован. В ближайшее время на сайте банка появится специализированный раздел с подробной информацией. К началу сентября нами будет завершена работа над программой деятельности фонда. Наши акционеры уже выдвигают свои инициативы", - сообщил Тигран Саркисян.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - участниками банка являются Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-