Дискуссия о системе информирования о некачественных товарах в ЕАЭС пройдет на "Евразийской неделе"

19 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Дискуссию о создаваемой в Евразийском экономическом союзе системе информирования о некачественных товарах планируется провести на IV Международном выставочном форуме "Евразийская неделя - 2019", который пройдет 25-27 сентября в Бишкеке (Кыргызстан), сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.
"26 сентября в рамках форума "Евразийская неделя" состоится панельная дискуссия "Система информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов союза", - отметили в оргкомитете. - В ней примет участие член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко".
Эффективность применения инструментов государственного контроля, в том числе использование системы информирования о безопасности и качестве товаров обсудят представители уполномоченных органов стран ЕАЭС, бизнес- и экспертных сообществ и ЕЭК. По словам Виктора Назаренко, такая система станет одним из основных инструментов по предупреждению обращения на союзном рынке продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов ЕАЭС. "Она позволит потребителям, производителям, регуляторам и всем заинтересованным лицам оперативно получать точные сведения об опасных товарах и мерах, принятых органами госконтроля в отношении такой продукции", - считает министр ЕЭК.
К участию в панельной сессии приглашены заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси Дмитрий Барташевич, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли России Алексей Кулешов, заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Казахстана Нуркан Садвакасов, начальник управления технического регулирования и метрологии Министерства экономики Кыргызстана Бактыбек Шабданов, директор Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава Кыргызстана Толо Исаков, директор Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Тимур Нурашев и другие.
Форум "Евразийская неделя" - ежегодное мероприятие, организуемое странами ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией. В нынешнем году его повестка ориентирована на обсуждение итогов пятилетия Договора о ЕАЭС. Программа предполагает организацию более 20 площадок по трем направлениям: стратегическому, партнерскому, молодежному. В форуме примут участие более 2 тыс. человек.-0-