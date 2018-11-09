Дизайн-центр "Камволя" будет полностью оснащен к февралю 2019 года

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дизайн-центр ОАО "Камволь" будет полностью оснащен к февралю 2019 года, сообщил сегодня журналистам генеральный директор предприятия Анатолий Субботко, передает корреспондент БЕЛТА.

ОАО "Камволь" прошло масштабную модернизацию. "Предприятие работает со всеми волокнами - как химическими, так и натуральными. Следующий логический шаг - создание дизайн-центра, чтобы более гибко и быстро реагировать на требования рынка. Наш дизайн-центр уже приступил к работе, идет разработка женского ассортимента, взаимодействие с дизайнерами. Но только в феврале центр будет полностью технически оснащен", - сказал Анатолий Субботко.

В дизайн-центре будет проводиться разработка опытных образцов коллекций тканей и их апробация в готовых изделиях. "Планируем, что этот центр будет открытой площадкой, куда будут приходить креативные люди, которым интересна мода", - отметил гендиректор.

"Камволь" планирует выпускать коллекции одежды из собственных тканей и создать свою товаропроводящую сеть. "Начнем с мужской одежды, через некоторое время добавим женскую и детскую", - сообщил Анатолий Субботко.

Сегодня в дизайн-центре ОАО "Камволь" прошел день открытых дверей. В мероприятии приняли участие руководители швейных предприятий, белорусские дизайнеры, представители профильных учебных заведений. Состоялся показ коллекций одежды, изготовленных из тканей "Камволя". Были презентованы возможности дизайн-центра.-0-