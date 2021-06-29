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29 июня 2021, 10:45

Для бизнеса и государства. Как работает банковское сопровождение контрактов от Белгазпромбанка

Вот уже почти два года белорусские компании могут воспользоваться услугой банковского сопровождения контрактов, которую предоставляет Белгазпромбанк. Инструмент предназначен для решения широкого круга задач бизнеса и государства - позволяет усилить контроль над инвестициями, исключить посредников в инвестиционных проектах и снизить риски. Возможности банковского сопровождения, как оно работает и кому может пригодиться, обсудили на профильном семинаре, который прошел 24 июня в Минске.

Перспективная услуга

Более сотни заинтересованных участников семинара из самых разных отраслей экономики собрались, чтобы узнать о преимуществах банковского сопровождения контрактов. В числе собравшихся были топ-менеджеры и специалисты отечественных организаций, а также представители государственных органов и учреждений.

Открывая мероприятие, председатель правления Белгазпромбанка Надежда Ермакова отметила, что банковское сопровождение контрактов является важным инструментом для белорусских предприятий и организаций.

– Эта услуга очень интересная и эффективная. Она позволяет контролировать финансирование, экономить средства и очень помогает инвесторам, особенно тем, у которых нет собственных контрольных и ревизионных служб, – сказала Надежда Ермакова.

И если в Беларусь такой сервис пришел около двух лет назад, то в соседней России его широко применяют уже с 2014 года. Сегодня банковское сопровождение контрактов активно используется во всех основных отраслях экономики России, а также является обязательным условием при исполнении некоторых государственных контрактов.

Внедрение банковского сопровождения было вызвано необходимостью более тщательного контроля за государственными расходами при реализации крупных инфраструктурных проектов. Однако опыт оказался настолько удачным, что спустя некоторое время применением банковского сопровождения заинтересовались также коммерческие организации. В настоящее время существенная часть заказчиков – это именно частный бизнес.

Как это работает?

Представим: вы руководитель компании, которая реализует инвестиционный проект. Объем работ и финансирования при выполнении подобных проектов зачастую достаточно большой. Вы привлекаете подрядчика, он часть работ передает субподрядчикам, тот субсубподрядчикам и так далее. В крупных проектах длина такой цепочки может достигать 5-7 компаний до непосредственного производителя товаров или работ, а общее количество привлеченных исполнителей исчисляется десятками.

Как правило, подобные проекты требуют закупки большого количества материалов и оборудования и довольно существенного авансирования со стороны заказчика.

Важно, чтобы денежные средства четко проходили по цепочке исполнителей, нигде не задерживаясь, и не были потрачены на цели, не предусмотренные проектом. Также очень важно, чтобы к реализации проекта привлекались только добросовестные исполнители, без лишних посредников.

Обеспечить такой контроль собственными силами – довольно сложная задача, особенно если в компании отсутствует собственная развитая контрольная служба.

И здесь на помощь приходит услуга по банковскому сопровождению контрактов от Белгазпромбанка.

Заказчик обращается за предоставлением услуги банковского сопровождения контракта, определяя в обсуждении с банком необходимые параметры. Специалисты банка проводят мониторинг расчетов в интересах заказчика проекта и по заданным им правилам с использованием системы отдельных счетов, которые открываются каждому привлекаемому исполнителю. Это позволяет полностью проследить движение средств.

Ознакомиться с перечнем поставщиков и исполнителей, которые вовлечены в реализацию проекта и с тем, как используются средства, можно в режиме реального времени. Для этого создан специальный сервис с современным интерфейсом, который избавляет от необходимости пользоваться громоздкими бумажными отчетами.

То есть заказчик в любой момент времени может проконтролировать каждый вложенный рубль.

Развитие в Беларуси

Белгазпромбанк стал первой кредитно-финансовой организацией Беларуси, которая вывела данную услугу на рынок.

– Наш банк единственный в Беларуси, который предоставляет услугу банковского сопровождения контрактов, – отметил член правления, исполнительный директор Белгазпромбанка Александр Вождаев, рассказывая на семинаре о преимуществах услуги. – В 2019 году мы начали предоставлять этот сервис в Беларуси. У нашего банка есть инфраструктура, отличное понимание потребностей отечественного рынка, а также законодательства и правовых аспектов. Мы предоставляем заказчику современные электронные сервисы, можем гибко настраивать параметры сопровождения, исходя из потребностей клиента. Это позволяет комплексно оказывать услугу на самом высоком уровне. Белгазпромбанк предоставляет своим клиентам весь спектр банковских продуктов, в том числе те, которые органично сочетаются с банковским сопровождением контрактов.

К слову, в Беларуси успешно завершены уже несколько крупных проектов, банковским сопровождением которых занимался Белгазпромбанк.

– Общая сумма контрактов составляет около 720 миллионов белорусских рублей, – уточнил топ-менеджер банка. – Среди крупных проектов можно выделить реконструкцию одного из технологических комплексов на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, строительство многофункционального административного здания по проспекту Победителей в Минске. Практика показывает, что это живой, работающий инструмент, у которого большие перспективы.

Александр Вождаев отметил, что Белгазпромбанк готов осуществлять банковское сопровождение проектов любого корпоративного клиента или государственного заказчика. Техническая и организационная сторона вопроса полностью проработаны.

– Мы будем стремиться к популяризации использования данного механизма, в том числе для реализации государственных проектов и программ. Одно из важных преимуществ банковского сопровождения контрактов – исключение излишних посредников – это то, о чем неоднократно говорило руководство нашей страны. В том числе появляется возможность оптимизировать конечную стоимость проектов. Мы считаем, что банковское сопровождение контрактов находится в русле государственных задач, поэтому инструмент будет востребован, – заключил Александр Вождаев.

Большой шаг

Символично, что в рамках семинара сразу две крупных белорусских организации заключили с Белгазпромбанком соглашения. Речь о Национальном агентстве инвестиций и приватизации, а также государственном предприятии "УКС Запад", специализирующемся на строительстве жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

– Подписание соглашения с одним из крупнейших белорусских банков – это большой шаг для нашей организации. Я думаю, что доверие к банковской системе является ключевым фактором для потенциальных инвесторов. Это соглашение позволит объединить наши ресурсы и лучше реализовать нашу миссию, – считает директор Национального агентства инвестиций и приватизации Дмитрий Красовский.

Руководитель государственного предприятия "УКС Запад" Юрий Кочерго рассказал о плодотворном сотрудничестве с Белгазпромбанком.

– Мы и ранее довольно плодотворно работали с банком. Надеемся, что новое соглашение окажется продуктивным. Уже намечены несколько проектов, которые мы могли бы реализовать, используя банковское сопровождение контрактов, – резюмировал Юрий Кочерго.


Фото предоставлены ОАО "Белгазпромбанк"

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