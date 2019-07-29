Для БМЗ важно стабильное развитие и повышение эффективности деятельности - Корчик

29 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Для БМЗ важно стабильное развитие и повышение эффективности деятельности. Это отметил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Дмитрий Корчик. Президент Беларуси сегодня согласовал его назначение генеральным директором ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания".
"Предприятие известно не только в Беларуси, но и во всем мире. Главная задача - стабильная работа, - подчеркнул новый руководитель. - В дальнейшем возможно техническое перевооружение предприятия, повышение эффективности его работы".
При этом Дмитрий Корчик обратил внимание, что самое главное - это люди, труженики предприятия, которые обеспечивают его деятельность. О больших объемах работы БМЗ говорят цифры. Так, экспорт продукции осуществляется в 60 стран, практически на все континенты мира.-0-
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