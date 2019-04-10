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Для гостей II Европейских игр закупят 75 автобусов туристического класса

Экономика 10.04.2019 | 13:49
Европейские игры - 2019 Новости темы Европейские игры - 2019
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10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для гостей II Европейских игр закупят 75 автобусов МАЗ-251 туристического класса, сообщил сегодня журналистам начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина, передает корреспондент БЕЛТА.

Автобусы затем передадут на баланс автотранспортных предприятий Минска и регионов для оказания туристических услуг населению.

К Европейским играм обновляется подвижной состав общественного транспорта. Для Минска должно быть закуплено 60 электробусов, около 300 автобусов, из них 200 - для обслуживания пассажиров (они уже используются), 100 - для перевозки спортсменов. Прорабатывается возможность внедрения оплаты за проезд банковской картой в наземном транспорте.

Как сообщил специалист отдела организации дорожного движения на объектах управления транспортного обеспечения фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Борис Клещенко, в транспортном обслуживании участников и болельшиков спортивных соревнований задействуют автобусы трех видов - МАЗ-251 на 47 мест, "Неман" - на 28 мест и МАЗ-203 на 26 мест. Центральный транспортный хаб разместится на улице Городской Вал, откуда автобусы будут отправяться по шести маршрутам. На эту же площадку доставят тех, кто прибывает через аэропорт (время движения автобусов 30 минут).

"Рассматривается возможность доставки клиентских групп на объект Гонолес (деревня в Ждановичском сельсовете возле Заславского водохранилища. - Прим. БЕЛТА) с железнодорожного вокзала. Кроме того, будут использоваться брендированные легковые автомобили "Джили", - добавил Борис Клещенко.

Он также напомнил о том, что заключено соглашение с диспетчерскими службами такси о неповышении тарифов.

II Европейские игры пройдут 21-30 июня в Минске. Всего будет задействовано 12 спортивных объектов, включая крупнейшие: национальный олимпийский стадион "Динамо", "Минск-Арену", "Чижовка-Арену", Дворец спорта.-0-

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Теги
Европейские игры, Минск, транспорт, туризм
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