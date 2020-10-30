Для "Гродно Азота" есть резерв специалистов, препятствующие работе будут отстранены - гендиректор

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для ОАО "Гродно Азот" сформирован резерв специалистов, сотрудники, препятствующие работе предприятия, будут отстранены от выполнения обязанностей. Об этом говорится в заявлении генерального директора "Гродно Азота" Игоря Бобыря, сообщает БЕЛТА.

"С учетом складывающейся ситуации было организовано формирование резерва требуемых специалистов как для подготовки, так и привлечения опытных кадров из других регионов и предприятий. Желающих оказалось даже больше, чем требуется. Пришло время этот резерв задействовать", - сказал Игорь Бобырь.

"Принято решение. Кто хочет продолжать работу, тот остается в рабочем коллективе. Те же, кто настроен препятствовать нормальному режиму производства, будут отстранены от выполнения обязанностей", - заявил он.

Гендиректор отметил, что "работающий завод - это не просто экономика, но еще и безопасность Гродненщины и ее соседей".

"Вопреки этому группа из пары десятков человек, подстрекаемая извне и называющая себя стачкомом, пытается "убить" завод. Вот уже на протяжении трех месяцев они не просто шантажируют, а буквально терроризируют 10-тысячный коллектив завода, гродненский регион и всю республику. Ими непрерывно пропагандируется безответственность к судьбе предприятия и неприкрытая агрессия, в том числе и к рабочим, не поддержавшим их намерения остановить завод", - считает Игорь Бобырь.

Он обратил внимание, что требования к специалистам, работающим на "Гродно Азоте", который является предприятием непрерывного цикла производства с высоким уровнем опасности, всегда были строгими не только в плане квалификации, но в плане надежности. "Поэтому становится недопустимым доверять судьбу завода и региона работникам, настроенным на демонтаж производства, разрушающим отношения в коллективе, подрывающим систему ответственности и ставящим под угрозу безопасность региона", - уверен гендиректор. Он добавил, что и "ковидная ситуация значительно стала влиять на обстановку".-0-