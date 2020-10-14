Для малого бизнеса в регионах Беларуси проведут более 60 бесплатных консультаций

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 бесплатных консультаций для малого бизнеса проведут в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.
Бесплатные консультации в сферах юриспруденции, маркетинга, бизнес-процессов и финансового менеджмента для малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых предусмотрены проектом "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь". Он финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики.
"Цель мероприятий - минимизировать негативные последствия от COVID-19 и поддержать предпринимательскую активность в регионах", - пояснили в пресс-службе.
Индивидуальные консультации будут проводиться дистанционно. Развернутые и детальные решения на запрос письменно дадут эксперты проекта.
Принять участие могут представители бизнеса в 12 пилотных регионах проекта: Браславском, Молодечненском, Лидском, Березовском, Кобринском, Оршанском, Борисовском, Кличевском, Быховском, Жлобинском, Хойникском и Брагинском районах.
Для участия необходимо подать заявку и заполнить анкету до 1 ноября.-0-