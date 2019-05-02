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Для оздоровления проблемных предприятий и районов нужен комплексный подход - Орда

Экономика 02.05.2019 | 15:02
Михаил Орда. Фото из архива
Михаил Орда. Фото из архива

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для оздоровления проблемных предприятий и районов нужен комплексный и системный подход, слаженная работа местных властей, правительства с активным участием профсоюзов. Такое мнение высказал журналистам председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда после встречи с Президентом, передает корреспондент БЕЛТА.

ФПБ на постоянной основе проводит мониторинг предприятий, имеющих проблемы с выплатой заработной платы, оплатой взносов в ФСЗН. "Это около 200 предприятий по стране. Мы их знаем поименно", - сказал Михаил Орда.

В каждом конкретном случае проводится разбирательство с тем, чтобы найти пути выхода из сложной экономической ситуации. В качестве примера такой работы председатель привел помощь предприятию по производству отопительного оборудования в Березе. Был разработан план его оптимизации, механизмы переобучения, переквалификации работников и трудоустройства высвободившихся кадров.

"Мы внесли предложение главе государства, чтобы по каждому из таких предприятий были приняты решения облисполкомов и правительства, чтобы стало четко и понятно, что будет происходить с ними в ближайшее время", - сказал Михаил Орда.

Во время встречи председатель ФПБ также проинформировал Президента о видении профсоюзов касательно дальнейшей работы могилевского предприятия "Строммашина". "Это старейшее предприятие. Президент однозначно высказался, что никакого сокращения рабочих быть не должно. Оно должно работать дальше. Могилевскому облисполкому и Министерству промышленности поручено выработать предложения по оказанию необходимой помощи предприятию, чтобы оно вышло на устойчивую экономическую работу", - рассказал Михаил Орда.

Что касается проблемных районов, то к ним, по мнению ФПБ, применим тот же системный подход, что и к оздоровлению предприятий. "Мы внесли предложения Президенту, чтобы по таким районам был понятный план развития (долгосрочного и краткосрочного), где будет прописано, кто и что должен делать (облисполкомы, местная власть, правительство), чтобы районы поступательно развивались", - отметил председатель ФПБ.

По его словам, глава государства поддержал предложение профсоюзов о создании страхового компенсационного фонда на случай невыплаты заработной платы при банкротстве или санации предприятий. "Мы думаем, в ближайшее время этот вопрос будет урегулирован законодательно", - предположил Михаил Орда.-0-

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Теги
предприятие, профсоюзы
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