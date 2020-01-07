Для поставок белорусской мясной продукции в Китай аккредитованы еще 14 производителей

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь аккредитовала в Китае 14 новых производителей мясной продукции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт посольства Беларуси в КНР.

Главное таможенное управление КНР совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси при непосредственном участии белорусского посольства в Китае завершило аккредитацию 14 производителей мясной продукции. Они смогут заниматься поставками в КНР.

Среди аккредитованных 11 новых производителей говядины. Это Пинский, Брестский, Жлобинский, Гомельский, Гродненский, Витебский, Слонимский, Волковысский мясокомбинаты, предприятия "Брестские традиции", "Вахавяк Плюс", "Мирон".

Аккредитацию получили и три производителя мяса курицы - "Белоруснефть-Особино" и две площадки птицефабрики "Рассвет".

Кроме того, для пяти производителей курицы расширен ассортимент продукции, возможной к экспорту в КНР, включая куриные лапки, кончики крыльев и субпродукты.-0-