Для работы на "Гродно Азот" уже направляются рабочие с других заводов - гендиректор

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ОАО "Гродно Азот" будут направлены рабочие с других заводов, первая группа из 40 человек уже выдвигается в Гродно. Об этом говорится в заявлении генерального директора "Гродно Азота" Игоря Бобыря, сообщает БЕЛТА.

"На данный момент группы практической помощи уже сформированы. Первая из них в количестве 40 человек сегодня выдвигается в Гродно из Гомеля, Могилева и Новополоцка. Они полностью готовы приступить работе. Это операция настоящей рабочей солидарности в масштабах отрасли за свое право на труд, достойную и мирную жизнь", - сказал Игорь Бобырь.

Гендиректор заявил, что никакой забастовки на "Гродно Азоте" нет, а стачком - это "политизированные самозванцы-подстрекатели".

"Это банальная кучка вредителей и саботажников. Работников, поддавшихся им, единицы, и у этой акции нет бюджета на обещания. Поэтому мы прекращаем всякие отношения с ними. Мы полностью изолируем все критически важные объекты завода от вредоносного влияния саботажников. За нами завод и 10-тысячный рабочий коллектив, за нами Гродно", - отмечается в заявлении руководителя.

По мнению Игоря Бобыря, вчера стачком понял, что "их шантаж на незаменимость провалился". "Подбитые бузотерами на провокацию работники стали реально осознавать последствия для себя после потери права называться "азотовцем", - считает он.

Гендиректор обратил внимание: завод давал жилье рабочим и оплачивал образование, взамен этого в Telegram-каналах "кинули клич подселять в свои квартиры семьи уволенных работников, оплачивать им высшее образование, собирать авоськи с едой и обещали выплату мифических одноразовых сумм в евро".

Ранее Игорь Бобырь заявил, что для "Гродно Азота" сформирован резерв специалистов, сотрудники, препятствующие работе предприятия, будут отстранены от выполнения обязанностей.-0-