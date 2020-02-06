6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой уполномочен на подписание соглашения по нефти с Казахстаном. Соответствующее постановление Совета Министров от 4 февраля 2020 года №70 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Крутой уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения между правительствами Беларуси и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь. При необходимости возможно внесение в соглашение непринципиальных изменений. Первый вице-премьер также будет подписывать соглашение по нефти при достижении договоренности.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь. Ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита главы белорусского государства в Казахстан.

Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко сообщал, что Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана. По его словам, соглашение по поставкам в Беларусь казахстанских нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности, остались в основном административные процедуры.-0-

Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана - Ляшенко По словам вице-премьера, соглашение по поставкам в Беларусь казахстанских нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности, остались в основном административные процедуры.