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03 ноября 2021, 11:05

Дни Минска стартовали на всемирной выставке ЭКСПО в Дубае

Фото Telegram-канала "Минск. Официально"
Фото Telegram-канала "Минск. Официально"

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Национальном павильоне Республики Беларусь на всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае торжественно открылись Дни Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Столичную делегацию возглавил первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок. "Для нас ЭКСПО в первую очередь поиск инвесторов. Но и нам есть что предложить. Яркий пример - отличная продукция фабрики "Коммунарка", которая выходит со своими конфетами на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. А этот рынок премиальный", - отметил он.-0-

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