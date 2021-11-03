Дни Минска стартовали на всемирной выставке ЭКСПО в Дубае

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Национальном павильоне Республики Беларусь на всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае торжественно открылись Дни Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Столичную делегацию возглавил первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок. "Для нас ЭКСПО в первую очередь поиск инвесторов. Но и нам есть что предложить. Яркий пример - отличная продукция фабрики "Коммунарка", которая выходит со своими конфетами на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. А этот рынок премиальный", - отметил он.-0-