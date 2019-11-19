До 50% упаковки белорусских производителей к 2035 году будет экологически безопасной

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля экологически безопасной упаковки, используемой белорусскими производителями, к 2035 году может составить от 30 до 50%. Об этом заявила заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Ия Малкина во время панельной дискуссии по новым экологическим стандартам Беларуси на Всемирной неделе предпринимательства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не ставим 100% как цель перехода на биологически нейтральную упаковку, экологически безопасную. Провели анализ возможностей наших отраслей, их экономическое развитие. Ориентировочно среднеарифметическая цифра по различным отраслям - это где-то от 30 до 50% использования экологически безопасной упаковки к 2035 году", - сказала Ия Малкина.

Зампредседателя концерна отметила, что на сегодня уже разработана национальная программа действий по переходу на экологически безопасную упаковку. При ее подготовке основывались не только на документах, разработанных в Беларуси (это и план по зеленой экономике, и Национальная стратегия устойчивого развития - 2030), но и на мнениях международных консультантов, в первую очередь консультантов ЕС, которые уже прошли этот путь.

"Поверьте, как человек, который очень много изучал эту тематику, я точно знаю: не все европейские страны могут похвастаться какими-то крупнейшими достижениями в этой сфере, - добавила Ия Малкина. - Мы на их фоне смотримся неплохо".-0-