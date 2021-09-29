До конца года запланированы две встречи президентов ЕАЭС, одна из них пройдет в Минске

29 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. До конца года запланированы две встречи президентов стран Евразийского экономического союза, одна из них пройдет в октябре в Минске. Об этом сегодня на брифинге сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Заседания Высшего Евразийского экономического совета запланированы на 14 октября в Минске и на 10 декабря в Алматы, - сказала Ия Малкина. - По предложению армянской стороны заседание Евразийского межправительственного совета состоится в ноябре в Ереване, дата в настоящее время согласовывается".-0-