Добыча торфа в Беларуси составила почти 2,5 млн т

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации торфяной промышленности Министерства энергетики выполнили задание на 2019 год по добыче торфа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.
Всего организациями торфяной промышленности добыто 2 млн 426,9 тыс. т торфа, что составляет 101,3% годового задания.
Абсолютным лидером по объему заготовки торфа в нынешнем сезоне является ОАО "ТБЗ Ляховичский" - 294,3 тыс. т. В числе лидеров также ОАО "Торфопредприятие "Глинка", ОАО "ТБЗ Неман", ОАО "ТБЗ "Гатча-Осовский".
"Высокий темп заготовки торфа позволит обеспечить производство сырьем до начала следующего сезона, а промышленный сектор экономики и население республики в полном объеме торфяным топливом и продукцией торфопереработки", - отметили в пресс-службе.
Заготовка торфяного сырья в сезоне 2019 года продолжается, чему способствуют своевременно проведенная модернизация производств, внедрение новой техники и технологий, а также благоприятные погодные условия первой декады осени, добавили в Минэнерго.-0-