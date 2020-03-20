Договор о создании единого рынка газа в ЕАЭС планируется подготовить к 2022 году - Мясникович

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия планирует подготовить проект договора о создании единого рынка газа в ЕАЭС к 2022 году. Об этом в интервью газете "Рэспубліка" заявил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, сообщает БЕЛТА.

Работа над созданием рынка электроэнергии синхронизирована с реализацией программы по общему рынку газа. "В рамках выполнения поручения глав государств о более раннем начале функционирования общего рынка газа предусматриваем подготовку к 2022 году проекта соответствующего международного договора, в котором должны найти отражение принципиальные вопросы функционирования общего рынка газа. Рассчитываем, что все государства-члены будут активны в реализации этих важных задач и поддержат усилия ЕЭК", - отметил Михаил Мясникович.

По его словам, аналогичную нормативную базу предстоит создать и для общих рынков нефти и нефтепродуктов. "Все акты, регулирующие эти рынки, должны быть приняты и вступить в силу не позднее 1 января 2025 года", - подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК. Одним из чувствительных и ключевых вопросов создания общих рынков энергоресурсов он назвал стоимость тарифа на их транспортировку. "Пока не все государства-члены едины в том, чтобы тарифы были гармонизированы. В настоящее время они применяются в рамках национального регулирования. Вместе с тем по поручению президентов государств союза необходимо обеспечить недискриминационный принцип формирования тарифов на услуги по транспортировке газа", - сказал Михаил Мясникович.

Кроме того, имеется ряд нерешенных вопросов по торговле электроэнергией, констатировал глава Коллегии ЕЭК. Среди них, например, возможность расчетов за энергоресурсы в национальных валютах и использования в союзе электронных подписей, выданных национальными удостоверяющими центрами.

Михаил Мясникович проинформировал, что на 1 марта 2020 года в ЕАЭС зафиксировано 66 препятствий. Из них 15 относятся к барьерам, 14 - к изъятиям и 37 - к ограничениям. "Всем, думаю, понятно, что сами по себе эти препятствия не исчезнут. Их создают государства, защищающие свои рынки. Я уже озвучивал идею, которая принадлежит премьер-министру Беларуси Сергею Румасу: может быть, есть смысл принять решение, что все отменяют одномоментно. Это, конечно, компетенция глав государств. Комиссия подготовит убедительные расчеты", - анонсировал председатель коллегии.-0-