Договор о товарных знаках и наименованиях мест происхождения товаров вступил в силу в ЕАЭС

27 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Договор о товарных знаках и наименованиях мест происхождения товаров вступил в силу на территории Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"26 апреля, в Международный день интеллектуальной собственности, вступил в силу договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза от 3 февраля 2020 года, - рассказали в ЕЭК. - Договор - основополагающий документ по формированию региональной системы товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров ЕАЭС".

Договор, в частности, предусматривает введение понятий "товарный знак ЕАЭС" и "наименование места происхождения товара ЕАЭС", возможность подачи одной заявки на товарный знак ЕАЭС или одной заявки на наименование места происхождения товара ЕАЭС в любое из патентных ведомств государств союза с последующим получением правовой охраны одновременно на территории всех стран ЕАЭС. Документ предполагает использование принципа одного окна, ведение единого реестра товарных знаков ЕАЭС и единого реестра наименований мест происхождения товаров ЕАЭС, размещаемых на официальном сайте ЕАЭС.

"В ближайшее время будет утверждена инструкция, содержащая процедурные правила реализации положений договора, а также выстроены необходимые технологические процессы для обеспечения приема заявок в рамках установленных процедур", - добавили в пресс-службе.

"Запуск региональной системы регистрации объектов интеллектуальной собственности в ЕАЭС позволит усилить интеграционный эффект объединения, в том числе в сфере развития предпринимательской деятельности, повысить конкурентоспособность национальных экономик стран союза, а также обеспечит дополнительную инвестиционную привлекательность рынка ЕАЭС. Применение договора приведет к сокращению временных и финансовых издержек на обеспечение правовой охраны, будет содействовать выводу на рынок союза товаров под евразийскими брендами", - резюмировали в ЕЭК.-0-