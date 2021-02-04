Договор об общем рынке газа ЕАЭС планируется подписать в 2022 году

4 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Договор об общем рынке газа Евразийского экономического союза планируется подписать в 2022 году, в течение 2021 года будет вестись подготовка проекта документа. Об этом сообщил член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Эмиль Кайкиев сегодня во время онлайн-пресс-конференции из Алматы, где 5 февраля пройдет заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока нет механизма для определения тарифов на транспортировку газа, - сказал Эмиль Кайкиев. - В настоящее время идет подготовка международного договора об общем рынке газа. В рамках этого договора также будут устанавливаться принципы по формированию транспортного тарифа на газ. Подписание этого договора предусмотрено в 2022 году, а в текущем идет его подготовка".

Министр ЕЭК добавил, что вступить в силу договор об общем рынке газа ЕАЭС должен не позднее 1 января 2025 года.

Эмиль Кайкиев не стал прогнозировать, какими будут цены на газ на общем рынке ЕАЭС. "Какие конкретные цены, пока сказать невозможно, - отметил он. - У нас сейчас есть программа по формированию общего рынка газа, в соответствии с этой программой договоры должны заключаться по рыночным ценам на поставки газа, за исключением международных двусторонних договоров. То есть, например, два государства, которые заключают договор о поставках газа, - это международный договор, в соответствии с ним хозяйствующие субъекты для реализации этого договора уже заключают договора между собой".-0-

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