Договор об общем рынке газа страны ЕАЭС могут подписать в 2022 году

2 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Договор об общем рынке газа страны Евразийского экономического союза могут подписать в 2022 году. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается общего рынка газа, работа идет в соответствии с утвержденным планом - международный договор о его формировании могут подписать уже в 2022 году, - сказала Ия Малкина. - Главы государств поручили обеспечить реализацию принципов ценообразования и формирования тарифной политики на общем рынке, основанных на недискриминационной, добросовестной конкуренции. Соответствующая работа ведется".

Представитель ЕЭК отметила, что в рамках общего рынка газа будет обеспечена возможность покупать этот энергоресурс на бирже. "Для этого будет принят порядок биржевых торгов газом, который сегодня уже разрабатывается совместно с правительствами стран-участниц и национальными биржами", - добавила она.-0-