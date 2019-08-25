Договориться с АБИИ по проектам в Беларуси планируется до конца года

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договориться с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) по финансированию проектов в Беларуси планируется до конца года, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой в эфире телеканала
"К концу года мы планируем уже по одному-двум проектам достичь какого-то соглашения", - сказал Дмитрий Крутой.
Со стороны АБИИ есть интерес к целому ряду проектов, в основном в дорожном строительстве. В частности, обсуждается финансирование Р46 Полоцк-Лепель. "Но в первую очередь мы нацелены на проекты в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Здесь, конечно, проекты в "Великом камне", возможно, в Болбасово - логистические, транспортные терминалы", - отметил министр.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - международная финансовая организация, создание которой было предложено Китаем. Операционную деятельность банк начал в январе 2016 года и на сегодня насчитывает 100 одобренных стран-членов. Крупнейшими акционерами банка являются Китай, Индия и Россия. Беларусь стала членом банка 17 января 2019 года.-0-