Договоры в сфере оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике нужно заключить до 1 декабря

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договоры оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике необходимо заключить до 1 декабря 2021 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 2 июля 2021 года №381, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документом утверждены правила доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, а также правила доступа к услугам по передаче и (или) распределению электрической энергии.

Также внесены изменения в правила электроснабжения, положение о порядке формирования цен (тарифов) на природный и сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию, единый перечень административных процедур, выполняемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено до 21 октября 2021 года привести свои нормативные правовые акты в соответствие с постановлением.

По информации Министерства энергетики, для исполнения поручения правительства ведомством будут разработаны и утверждены в том числе инструкции о порядке планирования и калькулирования затрат на оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, о порядке планирования и калькулирования затрат на оказание услуг по распределению, передаче и распределению электрической энергии.

С учетом положений постановления юрлицам и ИП, являющимся владельцами блок-станций, необходимо в период с 21 октября до 1 декабря 2021 года обеспечить заключение с энергоснабжающими организациями, входящими в состав ГПО "Белэнерго", договоров оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.

Юрлицам, являющимся владельцами блок-станций, необходимо в 2022-м и в последующие годы обеспечить составление и предоставление в установленные сроки энергоснабжающим организациям, входящим в состав ГПО "Белэнерго", данных ведомственной отчетности об объемах производства, передачи, распределения и продажи электрической энергии.-0-