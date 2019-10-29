Доходы бюджета СГ в 2020 году составят 5,5 млрд российских рублей

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доходы бюджета Союзного государства в 2020 году составят 5 млрд 521 млн российских рублей. Об этом сегодня журналистам сообщила член Комиссии Парламентского собрания Союза Беларусь и России по бюджету и финансам Ольга Политико, передает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Политико обратила внимание, что в последние годы рекордными темпами сокращается профицит бюджета, то есть неиспользованные остатки, которые переходили из года в год. "По факту профицит бюджета будет 24,4 млн российских рублей, хотя еще в 2018 году бюджет был с профицитом в два с лишним миллиарда", - сказала парламентарий.

"Обольщаться не надо. Объем самих средств не увеличивается теми темпами, с которыми мы бы хотели финансировать союзные программы и проекты. Особенно это касается научно-технических программ", - отметила Ольга Политико. Депутат считает, что основными источниками пополнения доходной части бюджета должны стать доходы, получаемые от реализации этих программ. Препятствует этому в том числе то, что белорусской стороной порядок учета союзного имущества и результатов от выполнения научно-технических программ урегулирован, а российской еще нет. "Между тем потенциал наших стран, особенно научно-технический, огромен. Это доказала успешная реализация космических программ", - подчеркнула депутат.

На следующий год планируется 11 союзных программ, 2 проекта и 25 мероприятий.-0-