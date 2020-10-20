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20 октября 2020, 16:51

Доходы населения в 2021 году должны вырасти более чем на 7% - Минэкономики

Александр Червяков
Александр Червяков

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доходы населения в 2021 году должны вырасти более чем на 7% в номинальном выражении. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Александр Червяков заседанием Совета Министров, где обсуждаются проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2021 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша ключевая задача на 2021 год - обеспечить социальную стабильность, рост благосостояния населения и запустить новый инвестиционный цикл для восстановительного роста экономики. Для выполнения этой задачи мы подготовили проект указа, который состоит из двух блоков - социального и экономического. Первое из четырех ключевых направлений социального блока связано с доходами населения. Стоит задача обеспечить прирост доходов людей более чем на 7% в номинальном выражении", - сказал Александр Червяков.

Вторая задача - не допустить роста цен на социально значимые товары выше уровня инфляции.

Третья - уровень безработицы не должен превысить 4,4%.

Четвертая задача - построить в 2021 году около 4 млн кв.м жилья, из них приблизительно 1 млн кв.м - с господдержкой.

В экономическом блоке ставится задача запустить новый инвестиционный цикл для восстановления роста экономики. "Мы видим, что объем инвестиций может возрасти до Br34 млрд. Из этого объема 70% инвестиций будет направлено на модернизацию и создание новых производств", - отметил Александр Червяков.

По оценке Минэкономики, рост ВВП Беларуси в 2021 году может составить 1,8%. Как пояснил министр, ставка делается на рост внутреннего потребления со стороны населения, вторая составляющая роста ВВП - наращивание инвестиций, третий фактор - экспорт.-0-

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