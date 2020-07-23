Доходы от технических решений белорусской космической системы на $27 млн превысили затраты на ее создание

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доходы от технических решений Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли более чем на $27 млн превысили затраты на ее создание и эксплуатацию, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

12 июля исполнилось восемь лет, как Белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли работает на околоземной орбите. "Доходы белорусских предприятий и организаций от использования технических решений, разработанных при создании Белорусской космической системы ДЗЗ, оцененные по стандартной методике эффективности опытно-конструкторских работ, по состоянию на июнь 2020 года превысили затраты на ее создание и эксплуатацию более чем на $27 млн", - сказал Владимир Гусаков.

Белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли стимулировала развитие в стране многих смежных отраслей. На новый технический и технологический уровень вышли разработки и продукция оптико-электронного машиностроения (ОАО "Пеленг"), микроэлектронных комплектующих (ОАО "Интеграл"), программного обеспечения, материалов, комплектующих устройств для космических систем (Национальная академия наук).

Белорусские космические снимки используют в своей деятельности более 20 предприятий и организаций 11 республиканских органов государственного управления страны. Информация с БКА в Беларуси используется для обеспечения национальной безопасности, мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, изучения состояния и прогноза развития природных ландшафтов, сельского хозяйства, ведения государственного земельного кадастра, проектирования, реконструкции и строительства дорог. "Космические снимки составляют основу для создания топографических и навигационных карт, широко применяются в геологоразведке и аэрокосмическом образовании. Можно сказать, что для многих информационных технологий космические данные являются базой", - отметил председатель Президиума НАН.

"Космические снимки с Белорусского космического аппарата востребованы у зарубежных потребителей. Наиболее плодотворно сотрудничество развивается с Россией и Казахстаном", - добавил Владимир Гусаков.

Решение о создании собственного космического аппарата и на его основе Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли было принято главой государства в 2003 году. БКА успешно выведен на орбиту 12 июля 2012 года с космодрома Байконур. Он вошел в группировку космических аппаратов вместе с российским "Канопус-В" №1. В январе 2020 года между НАН Беларуси и госкорпорацией "Роскосмос" подписано соглашение о расширении возможностей данной группировки за счет ресурса российских космических аппаратов "Канопус-В" № 3, 4, 5, 6 и "Канопус-В-ИК".

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Решение о продлении эксплуатации БКА примут во второй половине 2021 года Техническое состояние БКА позволяет прогнозировать его работоспособность до конца 2021 года. Все бортовые системы космического аппарата работают в штатном режиме, спутник в полном объеме выполняет свои задачи и функции с надлежащим качеством.

НАН Беларуси стала инициатором нескольких экспериментов в международном космическом проекте SIRIUS НАН начала принимать участие в научном проекте SIRIUS с конца 2018 года. Этому способствовало проведение в Минске 31-го Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов.

Беларусь делает первые шаги для подготовки своего космонавта - Гусаков Председатель Президиума НАН и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в январе этого года достигли договоренности о посещении белорусскими учеными Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина (ЦПК) для ознакомления с его деятельностью.

Белорусский космический конгресс перенесли на 2021 год "Восьмой по счету Белорусский космический конгресс планировался к проведению в октябре. Однако, к сожалению, в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой принято решение о его переносе на 2021 год", - сказал председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.