Документ о подходах в ЕАЭС к прослеживаемости животноводческой продукции примут в ближайшее время

5 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Документ о согласованных подходах при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения в Евразийском экономическом союзе будет принят в ближайшее время. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам участия члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко на 87-й генеральной сессии Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) в Париже.

"В рамках форума Виктор Назаренко провел совещание с руководителями уполномоченных ветеринарных органов государств союза, - отметили в пресс-службе. - Достигнуты договоренности о первоочередных мероприятиях, связанных с формированием в ЕАЭС целостной системы прослеживаемости животных и продукции животного происхождения. В ближайшее время ЕЭК планирует принять документ о согласованных подходах при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения".

На совещании рассмотрены вопросы внедрения электронных ветеринарных сертификатов, что также поможет обеспечить прослеживаемость товаров при их перемещении в ЕАЭС. "Кроме того, обсуждено введение ограничений на поставки продукции в связи с получением отдельными государствами - членами ЕАЭС статуса страны с контролируемым риском по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота ("коровьему бешенству"). Для устранения разногласий на площадке комиссии вскоре будут проведены консультации с участием представителей МЭБ", - подчеркнули в ЕЭК.

Выступая на сессии МЭБ, Виктор Назаренко заявил, что обеспечение защиты от распространения в странах ЕАЭС заразных болезней животных с учетом лучших стандартов и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения животных - приоритет ЕЭК при разработке законодательства ЕАЭС в сфере ветеринарии. "Евразийская экономическая комиссия продолжит работу по гармонизации нормативно-правовых документов союза с актами МЭБ", - заверил он.

В работе генеральной сессии приняли участие делегаты 182 стран - членов Всемирной организации здравоохранения животных, в том числе представители ветеринарных служб всех стран ЕАЭС. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности при международной торговле животными и продукцией животного происхождения, в том числе ход работ над новыми международными стандартами по методам борьбы с болезнями животных, включая те, которые передаются человеку.

Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) - международная организация, ответственная за здоровье животных во всем мире. Всемирная торговая организация признает МЭБ в качестве референтной экспертной организации по международным стандартам здоровья животных. МЭБ поддерживает постоянные отношения с 75 международными и региональными организациями, имеет региональные и субрегиональные представительства во многих странах мира.-0-