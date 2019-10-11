Долгосрочный прогноз топливно-энергетического баланса Беларуси будет разработан до 5 ноября

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа по разработке долгосрочного прогноза топливно-энергетического баланса создана распоряжением премьер-министра Беларуси Сергея Румаса от 10 октября 2019 года №460р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Рабочей группе при участии экспертов, состав которых утвержден этим же распоряжением, необходимо до 5 ноября разработать долгосрочный прогноз топливно-энергетического баланса, обеспечивающий энергетическую независимость Беларуси и учитывающий значение энергетической отрасли, в увязке с прогнозом социально-экономического развития страны.

До 12 ноября необходимо представить в правительство долгосрочный прогноз топливно-энергетического баланса и другие необходимые материалы для рассмотрения на заседании Президиума Совета Министров.

По результатам заседания Президиума до 1 декабря будет готов проект доклада главе государства по вопросу о долгосрочном прогнозе топливно-энергетического баланса.

Возглавил рабочую группу заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, заместители руководителя группы - министр энергетики Виктор Каранкевич и министр экономики Дмитрий Крутой.-0-