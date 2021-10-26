26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля белорусских компаний во внешнеторговом обороте с Брянской областью выросла до 50%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белгоспищепром".

"Беларусь стала главным внешнеэкономическим партнером Брянской области по итогам первого полугодия 2021 года. Доля белорусских компаний во внешнеторговом обороте с регионом выросла с 33,2% до 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отметили в пресс-службе. - Внешнеторговый оборот республики с Брянской областью в январе - августе составил $418,1 млн (102,2% к соответствующему периоду прошлого года)".

Брянская область входит в десятку основных региональных партнеров Беларуси. Здесь успешно работают совместные российско-белорусские компании ЗАО СП "Брянсксельмаш" и ООО "АМКОДОР-Брянск". Сегодня на территории региона зарегистрированы более 600 организаций малого и среднего бизнеса, учредителями которых являются белорусские предприниматели.

Отечественные перерабатывающие предприятия - постоянные участники международных универсальных выставок, организованных Торгово-промышленной палатой Брянской области, а также ежегодной Свенской ярмарки, выставки "День Брянского поля".

В свою очередь представители Брянщины активно участвуют в конференциях, презентациях, выставках и других мероприятиях, проводимых белорусской стороной. В частности, Центр поддержки экспорта представит коллективный стенд брянских предпринимателей на выставке "Продэкспо", которая пройдет в Минске 9-13 ноября.

В пресс-службе напомнили, что для реализации соглашения между правительством Беларуси и администрацией Брянской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве регулярно проходят заседания рабочей группы с участием представителей концерна "Белгоспищепром" (ответственного со стороны правительства Беларуси за развитие торгово-экономических связей с регионом), посольства Беларуси в России, министерств и ведомств, а также руководителей предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с брянскими партнерами. В экспертную группу Брянской области входят представители областных органов исполнительной власти, курирующие развитие экономического сотрудничества с нашей страной.-0-