Доля безналичных операций по карточкам в Беларуси выросла до 53,9%

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля безналичных операций по карточкам в Беларуси выросла в I полугодии до 53,9%. Основные показатели развития рынка банковских платежных карточек в Беларуси размещены на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

По данным Нацбанка, всего по банковским картам в I полугодии было совершено более 870,7 млн операций на более чем Br33,9 млрд.

По сумме доля безналичных операций по итогам I полугодия составила 53,9% (Br18,3 млрд), доля наличных - 46,1% (Br15,6 млрд). В 2018 году доля безналичных операций составляла 49,9%, в 2010-м - 13,1%.

По количеству безналичные операции также лидируют - их в I полугодии было 88,1% от общего числа (Br767 млн), 11,9% операций (Br103 млн) - наличные. Доля безналичных операций увеличилась с 49,7% от общего количества в 2010 году до 86,2% в 2018-м.-0-