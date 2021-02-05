Доля добровольно уплачиваемых налогов в Беларуси выросла до 98,2%

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля добровольно уплачиваемых налогов в Беларуси в 2020 году выросла до 98,2%, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на заседании коллегии МНС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Доля платежей, уплачиваемых в добровольном порядке, составила 98,2%. Это самый высокий показатель добровольных поступлений за последние 10 лет", - сказал Сергей Наливайко.

Задолженность по налогам и сборам действующих субъектов хозяйствования и физлиц по отношению к плановым доходам бюджета на протяжении ряда лет не превышает 0,5%. "В течение минувших двух лет мы последовательно нарабатывали практику гибкого использования имеющихся инструментов взыскания платежей в бюджет, внедряли новые способы обеспечения исполнения налоговых обязательств и совершенствовали механизм уплаты налогов и погашения долгов", - отметил министр.

В Налоговый кодекс введены четкие критерии отнесения субъектов хозяйствования к той или иной группе риска неисполнения налоговых обязательств. Для добросовестных плательщиков, которые из-за временных трудностей не смогли уплатить налоги в срок, закреплена практика отложенного приостановления операций по счетам и электронным кошелькам. Такой подход позволяет им продолжать хозяйственную деятельность и самостоятельно, без вмешательства налогового органа оперативно рассчитываться с бюджетом за счет полученной выручки. В результате почти в 4 раза сократилось число плательщиков, которым приостанавливались расходные операции по счетам.-0-