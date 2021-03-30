30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля клиентов-нерезидентов на Форекс-рынке в Беларуси за 2020 год превысила 82%. Об этом сообщил начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций и инвестиционных операций Национального банка Беларуси Дмитрий Набздоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"По количеству субъектов Форекс-рынка в 2020 году наблюдается положительная динамика. Сейчас у нас два банка осуществляют операции на рынке и уже 18 компаний. Интерес нерезидентов к созданию белорусских Форекс-компаний высок, и он сохраняется на этом же высоком уровне. Что касается структуры клиентской базы, то если в 2016-2017 годах доля клиентов-нерезидентов была до 10%, то за 2020 год доля клиентов-нерезидентов уже превышает 82%. И мы рады этой тенденции, ведь прогноз на прошлую пятилетку по доле клиентов-нерезидентов превышен где-то в два раза фактическими данными", - отметил представитель Нацбанка.

По количеству операций клиентов также хорошая динамика. "За последние пять лет рынок по этому показателю удваивался и утраивался ежегодно, 2020 год не стал исключением. Если в 2019 году было совершено менее 4 млн операций, то в 2020-м - около 8 млн, то есть по этому показателю рынок удвоился. Доля операций с положительным результатом сохраняется на среднеевропейском уровне, то есть более 60%. Совокупный объем операций в 2020 году составил более $139 млрд в эквиваленте", - сообщил Дмитрий Набздоров.-0-

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