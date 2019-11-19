Доля малого и среднего бизнеса в ВВП к 2030 году должна достичь 50% - Минэкономики

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП к 2030 году должна достичь 50%. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Александр Червяков сегодня на IX Международном форуме предпринимательства, передает корреспондент БЕЛТА.

Всемирная неделя предпринимательства открывается в Беларуси В числе основных событий недели - IX Международный форум предпринимательства, который состоится 19 ноября в Минске, и первый Региональный форум предпринимательства, он пройдет 20 ноября в Бресте.

Александр Червяков отметил, что малое и среднее предпринимательство - это та часть бизнеса, в котором сосредоточен огромный и еще не полностью задействованный потенциал для экономического роста. Сегодня МСП обеспечивает в экономике Беларуси четверть валовой добавленной стоимости, треть занятых и половину экспорта.

Вместе с тем в развитых государствах за счет малого и среднего бизнеса формируется 70%, а то и 90% ВВП, отметил первый замминистра. "У нас огромные резервы и есть куда стремиться, - уверен он. - В Национальной стратегии устойчивого развития мы поставили цель в 2030 году достичь вклада в ВВП за счет малого и среднего предпринимательства в размере не менее 50%".

По словам Александра Червякова, достижение этой цели потребует множества усилий, в первую очередь решения двух основных задач. "Первая - создать комфортную и стабильную деловую среду для предпринимателей, чтобы минимизировать институциональные риски, - пояснил он. - Вторая задача - предложить государственную поддержку для МСП, чтобы снизить его издержки, которые особенно высоки на этапах запуска бизнеса, вхождения в бизнес, расширения деятельности и внедрения инноваций".

Александр Червяков отметил, что программой форума запланировано обсуждение многих вызовов. Очень важно, что в этом обсуждении будут участвовать представители власти, бизнеса и общества. "Это прекрасный пример успешного государственно-частного диалога. В таком диалоге рождаются идеи, преодолеваются сомнения, налаживается взаимопонимание. Этот диалог позволит нам совместными усилиями сделать вашу (предпринимателей. - Прим. БЕЛТА) работу более результативной и нашу страну богатой и привлекательной для жизни", - заключил первый замминистра.-0-